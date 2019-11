Presa bulgară: Asta vrea Erdogan: Balcani otomani La jumatatea lunii octombrie, Uniunea Europeana (UE) a blocat începerea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord. Analiștii spun ca vetoul președintelui francez, Emmanuel Macron, va crea un vid în Tirana și Skopje, pe care țari precum Rusia, China și Turcia vor încerca sa îl umple. Lupta pentru influența în țarile din Balcanii de Vest nu este de ieri, dar în ultima vreme se remarca o noua dinamica, pe care decizia UE o poate doar consolida, potrivit Sega.bg, citata de Rador.



