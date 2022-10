Presa americană: Ucrainenii au dărâmat podul Crimeei Explozia de pe podul din Crimeea a fost orchestrata de serviciile speciale ucrainene, informeaza jurnaliștii de la The Washington Post , citand o sursa din guvernul ucrainean. In același timp, Ucraina nu și-a asumat inca responsabilitatea oficiala pentru incident. Jurnaliștii nu au putut obține detalii despre operațiune. In materialul lor, reporterii au subliniat separat ca Kievul nu și-a asumat responsabilitatea oficiala pentru explozie. Cu toate acestea, autoritațile ucrainene au comentat prabușirea podului din Crimeea. De exemplu, pe contul oficial al guvernului Ucrainei pe Twitter, a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

