Presa americană plasează filmul documentar Colectiv în previziunile pentru Premiile Oscar 2021 IndieWire, unul dintre cele mai cunoscute site-uri ale industriei cinematografice enumera Colectiv intr-o lista scurta a documentarelor cu șanse de a fi nominalizate la Oscar.Cu cinematografele inchise din cauza pandemiei COVID, Oscarul și-a schimbat, temporar, regula: se vor lua in calcul și filmele distribuite inițial online, daca au o data prevazuta de lansare in sali. Publicația online IndieWire publica un articol intitulat “Previziunile Oscarului 2021, a 93-a ediție a premiilor”.In lista numelor regizorilor invocați cu șanse la Oscar, printre David Fincher, Spike Lee, Christopher Nolan, Sofia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

