Avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran pe 8 ianuarie a fost lovit de doua rachete, conform unei noi inregistrari video difuzate de cotidianul The New York Times.



"Cotidianul The New York Times a verificat imaginile unui sistem video de monitorizare care arata, pentru prima data, ca doua rachete au lovit avionul care efectua Cursa 752 a companiei Ukraine International Airlines pe 8 ianuarie. Rachetele au fost lansate dintr-un punct situat la 13 kilometri de avion", transmite publicatia americana.

A doua racheta a lovit avionul la 23 de secunde dupa impactul primei…