- Un șofer de 79 de ani a vrut sa iasa cu spatele din parcarea unui supermarket, la Herbrechtingen, landul german Baden-Wurttemberg, dar in in loc sa apese frana, a calcat pe accelerație. A intrat prin ușile magazinului, cu spatele, și s-a oprit langa rafturi, relateaza Bild. O mama, 36 de ani, și fiul…

- Polițiștii au pus in executare un mandat de arestare pentru un tanar de 27 de ani din Vicovu de Sus care a provocat un accident mortal in luna noiembrie a anului trecut. Tanarul a fost incarcerat la Penitenciarul Botoșani pentru doi ani și o luna. El conducea beat și cu viteza un Audi și a […] The post…

- Un eveniment rutier grav s a produs in cursul noptii la Constanta. In urma impactului un tanar de doar 24 de ani a murit. Acesta mergea pe drum cu o viteza de 170 km pe ora si avea intre 4000 si 5000 de ture . Oficial de la IPJ Constanta La data de 12 decembrie a.c., in jurul orei 2.00, politisti din…

- Politistii Brigazii Autostrazi i au retinut permisul de conducere, pentru 120 de zile, unui barbat care circula 210 km h pe Autostrada A3. Politistii Brigazii Autostrazi i au retinut permisul de conducere, pentru 120 de zile, unui barbat care circula 210 km h pe Autostrada A3, transmite un comunicat…

- O noua tragedie s-a produs pe o șosea din Timiș, dupa ce un autoturism, condus de un barbat in varsta de 91 de ani, s-a izbit de o autoutilitara staționata pe partea dreapta a drumului. Accidentul a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 8:44, pe DJ 595A, in localitatea Ghilad. „Un…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident produs luni dimineața pe DN 1, in județul Prahova. Prin zona se circula cu greutate, avertizeaza autoritațile.Accidentul a avut loc in apropierea localitații Barcanești, conform Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției…

- Parintele Cristi-Daniel Ilie, paroh al Parohiei „Sfinții Voievozi” din municipiul Focșani, a fost inmormantat vineri, 17 noiembrie 2023, dupa oficierea Sfintei Liturghii, in biserica „Sfinții Parinți Ioachim și Ana” a parohiei unde a slujit in ultimii aproape 9 ani. Slujba de prohodire a fost savarșita…

- Tragedie in Germania, pe autostrada A99 la ieșirea Haar in direcția Nurnberg, unde un cumplit accident rutier a dus la moartea unui tanar de 21 de ani. Aflat la volanul unei mașini Kia, baiatul s-a izbit cu viteza de un TIR condus regulamentar de un șofer roman. Potrivit polițiștilor, dupa primele cercetari,…