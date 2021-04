Preotul Gheorghe Smadoi a început tratamentul cu protoni în Elveția Gheorghe Smadoi, preot la Parohia Sfantul Sebastian din Craiova, a fost diagnosticat cu cancer nazofaringian la inceputul acestui an. La jumatatea lunii martie a cerut ajutorul și sprijinul oamenilor pentru a face o terapie cu protoni in valoare de 60.000 de euro, in Italia. Povestea lui a ajuns la foarte mulți oameni, care l-au ajutat prin donații și care au facut cunoscut cazul printre prieteni. Intamplarea a facut ca familia preotului craiovean sa primeasca, chiar de Bunavestire, o veste extraordinar de buna: sistemul medical din Elveția a raspuns cel mai repede la strigatul de ajutor al familiei.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

