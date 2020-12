Preot din Prahova, acuzat că a agresat un copil de șase ani: ”L-a căutat și prin buzunare!” Poliția s-a autosesizat Preotul din comuna prahoveana Filipestii de Targ este acuzat ca ar fi agresat fizic un copil de sase ani, dupa ce acesta a aruncat cu o petarda pe strada. Parintii sustin ca omul bisericii le-a urecheat copilul, iar apoi l-a cautat prin buzunare. Poliția a demarat o investigație in acest caz, scrie Adevarul.Intamplarea s-a petrecut in ajun de Craciun. Iar tatal copilului agresat a povestit, pe pagina sa de Facebook, ca baiatul a venit acasa cu ochii in lacrimi si cu semne vizibile ale agresunii in zona urechii. Tatal: ”I-a luat și doua petarde din buzunar””In urma cu cateva ore, fiul meu a fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

