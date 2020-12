Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a primit miercuri premiul Saharov in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European, intr-un moment in care UE a decis sa extinda sanctiunile impotriva Minskului vizand in special societati, relateaza AFP. "Destinul nostru este sa castigam…

- Astazi expira ultimatumul dat de lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, presedintelui Aleksandr Lukasenko, pentru a-si prezenta demisia, a-i elibera pe toti detinutii politici si a pune capat represiunilor. In caz contrar, fosta candidata in alegerile prezidentiale declara ca intreaga…

- Premiul Sakharov pentru ”curaj, rezistența și determinare” a fost decernat mișcarii de opoziție din Belarus și liderului sau, Svetlana Tsikhanouskaya, pentru modul in care au luptat impotriva regimului președintelui Alexander Lukashenko a declarat David Sassoli. Acesta a susținut ca opoziția din Belarus…

- Premierul Saharov decernat joi de Parlamentul European opozitiei din Belarus este "o recompensa pentru poporul belarus", a declarat lidera opozitiei Svetlana Tihanovskaia in Danemarca, relateaza AFP. "Nu este recompensa mea personala, este o recompensa pentru poporul din Belarus", a declarat ea in cadrul…

- Parlamentul European a decernat joi premiul Saharov pentru drepturile omului "opozitiei democrate" la adresa presedintelui Aleksandr Lukasenko din Belarus, a anuntat seful legislativului european, David Sassoli, transmit AFP, dpa si EFE. Premiul vizeaza atat opozitia democrata, cat si activisti ai societatii…

- Devenita imagine simbol a mișcarii de protest, Svetlana Tihanovskaia, 38 de ani, spune, intr-un editorial format video, povestea ”improbabila” a unei mame casnice care a ajuns sa conduca revoluția impotriva lui Aleksandr Lukașenko, lider aflat la putere din Belarus din 1994 și reales in scrutinul din…

- Ministrii de externe ai UE au esuat luni in tentativa de a adopta sanctiuni menite sa puna presiune asupra presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko din cauza opozitiei Ciprului, un blocaj care provoaca tot mai multa iritare in alte capitale europene, relateaza dpa. Nicosia blocheaza masurile - convenite…

- Svetlana Tihanovskaia, liderul opozitiei din Belarus, a cerut luni Uniunii Europene sa aplice sanctiuni impotriva Administratiei Aleksandr Lukasenko si sa amane asistenta financiara, pentru ca fondurile sa nu ajunga la actualul regim, anunța MEDIAFAX."Sigur ca sanctiunile sunt foarte importante…