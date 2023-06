Stiri pe aceeasi tema

- Gala Premiilor FILSTREET, ediția I: eveniment cultural important, la nivel național! Prima ediție a festivalului internațional de literatura FILSTREET a reușit ceea ce și-a propus: sa aduca Piteștiul in randul orașelor care ofera o platforma de exprimare publica scriitorilor, poeților și traducatorilor…

- Intr-o era in care in orice domeniu de activitate informația transmisa in format electronic a devenit o necesitate, dar mai ales o obișnuința, pentru biblioteci, o noua persoana care ii trece pragul pentru a imprumuta o carte poate fi considerata drept un caștig pentru cultura, pentru valorile care…

- In perioada 11 – 12 mai 2023, teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului – Universitatea din București este studiu de caz pentru 24 de experți in interpretarea patrimoniului natural și cultural din 11 țari din Europa și din America de Nord. Vizita specialiștilor straini preceda conferința…

- Sorin Lazar, consilier de conturi in cadrul Curții de Conturi a Romaniei, este acuzat de mai mulți iubitori de animale ca ar fi tras niște sfori pentru menținerea in funcție a nevestei sale. In timp ce Cutea de Conturi ar fi trebuit sa constate o serie de ilegalitați din cadrul unui serviciu de ecarisaj,…

- Șeful Ministerului Justiției și președintele CCR au avut intalniri cu șefa Comisiei de la Veneția, pe agenda discuțiilor fiind promovarea tezelor si conceptelor continute in opiniile si avizele Comisiei de la Venetia.

- Cele mai ieftine zile in care se pot rezerva bilete de avion in Romania sunt duminica si sambata, iar cea mai ieftina zi in care se poate zbura este marti, arata datele statistice publicate vineri de o platforma online de rezervari de bilete. Potrivit unui raport Vola.ro, zilele in care se gasesc cele…