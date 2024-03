Stiri pe aceeasi tema

- Cum vrea Tica Darie sa schimbe fața Roșiei Montane: Investiții in tuirsm, modernizarea infrastrucțurii rutiere și sprijin pentru localnici Cum vrea Tica Darie sa schimbe fața Roșiei Montane: Investiții in tuirsm, modernizarea infrastructurii rutiere și sprijin pentru localnici Tica Darie, antreprenorul…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a oferit „Ordinul de Onoare” regizorului roman Cristian Mungiu. Distinctia i-a fost inmanata la Cahul, acolo unde Cristian Mungiu a vorbit despre cartea sa. Lucrarea este despre bunica regizorului. Aceasta s-a nascut la Cahul, dupa care s-a refugiat la Iasi,…

- Guvernul nu va impiedica publicarea hotararii Curții de Arbitraj Comercial Internațional (ICSID) de la Washington, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. Acesta a subliniat ca, intr-o prima etapa, dupa pronunțarea și anunțarea hotararii de catre ICSID, Guvernul va informa…

- Ministerul Educației propune ca evaluarile naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sa aiba loc intre 13 și 29 mai.In urmatoarea ședința a Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației, conducerea ministerului va supune atenției partenerilor de dialog Calendarul de administrare…

- Philip Morris Romania a primit certificarea Angajator de Top pentru al zecelea an consecutiv. Distincția vine ca o recunoaștere a unui deceniu de excelența in practicile de resurse umane. Aceasta recunoaștere poziționeaza PMI in clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe indeplinirea nevoilor…

- Urmașii foștilor proprietari de instalații și terenuri miniere din zona aurifera a Roșiei Montane cer statului roman și unor firme de stat sau private compensații financiare sau in natura ca urmare a naționalizarilor din perioada regimului comunist.

- Doua unitați turistice din județul Gorj au primit distincția „Margareta din aur“, pentru calitatea serviciilor pe care le asigura. O pensiune din Peștișani și administratorul partiilor din Ranca au obținut aceasta distincție.