Premisele viitorului digital, analizate la Microsoft Ignite – Spotlight on Romania Ultimele decenii au adus schimbari majore, iar lucruri pe care cei mai mulți dintre noi nu le-am fi crezut posibile in urma cu zece, 20 sau 30 de ani se intampla astazi, in jurul nostru. Tehnologia are puterea de a ne transforma viețile in bine, insa de noi depinde sa ii valorificam potențialul la cele mai inalte standarde. Unul dintre sectoarele care s-au transformat puternic in toata aceasta perioada este cel de IT. Numarul firmelor din Romania care activeaza in acest domeniu depașește 20.000, iar cel al profesioniștilor (fie ca sunt dezvoltatori de software, administratori de baze de date,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft Ignite – Spotlight on Romania (anterior, Tech Day), ajuns la cea de-a 6 ediție, este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sectorului IT din Romania și cel mai important organizat de Microsoft Romania. Pe 8 decembrie, la Nord Events Center by Globalworth, experți in domeniul…

- Microsoft Ignite – Spotlight on Romania (anterior, Tech Day), ajuns la cea de-a 6 ediție, este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sectorului IT din Romania și cel mai important organizat de Microsoft Romania.

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat marți decizia companiei finlandeze Nokian de a investi 650 de milioane de euro in Romania, intr-o fabrica de cauciucuri cu emisii zero de dioxid de carbon. Prim-ministrul a precizat ca finlandezii au luat decizia amplasamentului la Oradea dupa ce au studiat mai mult…

- ”Platile instant le permit persoanelor sa transfere bani in orice moment al zilei in decurs de zece secunde, mult mai rapid fata de transferurile-credit traditionale, care sunt primite de prestatorii de servicii de plata numai in timpul programului de lucru si ajung in contul beneficiarului platii abia…

- Oamenii de știința de la Universitatea Pennsylvania din Statele Unite au reușit sa dezvolte o noua baterie revoluționara pentru mașini electrice, bazandu-se pe modularea termica interna. Ei au folosit o abordare diferita, reglarea temperaturii din interior, ceea ce a condus la o incarcare rapida…

- Atacurile cibernetice asupra Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM) au crescut de sase ori, in 2021 fata de 2020, iar aproximativ 70% din totalul breselor de securitate, la nivel global, sunt reprezentate de furtul de date personale. Cel puțin asta susțin datele Microsoft Romania, prezentate recent…

- Romania a devenit un exportator major de software și se va alinia tendințelor globale de trecere catre green tech, potrivit reprezentanților Thoughtworks Romania (NASDAQ: TWKS), o companie globala de consultanta in tehnologie care integreaza strategie, design si inginerie pentru a stimula inovatia digitala.…

- „Daca eram in locul lor, nu aș fi facut mitingul in București, nu uitați ca AUR a caștigat alegerile tocmai ca nu a facut campanie in București. In București sunt forțe care duc in derizoriu orice fel de actiune sau invers. In manual scrie altfel. Incepe acolo unde e puternic sa fie ca un val. E ca…