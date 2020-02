Premiile Oscar: Date insolite pentru gala Oscar 2020 O serie de aspecte insolite pun într-o lumina neașteptata cursa pentru Oscarurile 2020, arata un articol publicat de BBC și citat de Mediafax, care ia în considerare diferite obiceiuri ale juriului dar și coincidențe care au creat tradiție la premiile Academiei Americane de Film.



1. Scarlett Johansson a intrat într-un club select. Este a 12-a persoana care primește doua nominalizari pentru interpretare în același an. Actrița este nominalizata pentru rolurile din "Marriage Story" și "Jojo Rabbit". Printre celelalte persoane nominalizate de doua… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

