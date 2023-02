Stiri pe aceeasi tema

- O „echipa de criza" va fi introdusa la editia din acest an a premiilor Oscar, pentru a gestiona orice incident in timp real, ca raspuns la palma data de Will Smith lui Chris Rock in timpul ceremoniei din 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul ucrainean al Infrastructurii a anunțat recent ca adancimea Canalului Bastroe a crescut de la 3,9 la 6,5 m, ”o mare oportunitate pentru capacitatea fluviala a Dunarii”, desi Ambasada Ucrainei la Bucuresti a sustinut ca este vorba doar despre lucrari de intretinere a caii navigabile. In acest…

- Vicepreședintele Consiliului Județean care raspunde de activitatea SC Nova Apaserv SA a constituit o celula de criza dupa ce stația de epurare de la ieșirea din Botoșani spre Curtești a ars in urma unui scurtcircuit.

- Momentul in care Eddie Murphy a urcat pe scena la Globurile de Aur 2023 ca sa primeasca premiul pentru intreaga lui cariera a fost unul cu adevarat memorabil. La finalul discursului, actorul l-a ironizat pe Will Smith, amintind de momentul controversat in care acesta l-a plesnit pe Chris Rock la premiile…

- Primaria Municipiului Ploiești și Instituția Prefectului județul Prahova colaboreaza direct pentru soluționarea situației serviciului public de termoficare din municipiul Ploiești. Primarul Andrei Liviu Volosevici a avut, astazi, o intalnire de lucru, la sediul administrației publice ploieștene, cu…