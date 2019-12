Premiile Oscar 2020 - 344 de lungmetraje sunt eligibile la categoria ''cel mai bun film''

Academia de film americana (AMPAS) a anuntat luni ca 344 de lungmetraje sunt eligibile pentru a castiga premiul Oscar la categoria "cel mai bun film" la editia din 2020 a acestui eveniment, informeaza site-ul revistei Variety. Potrivit criteriilor AMPAS, pentru a fi eligibile la o nominalizare si o eventuala victorie in categoria regina a premiilor Oscar, filmele propuse trebuie sa aiba premierele in cinematografe aflate in regiunea Los Angeles pana pe 31 decembrie si sa beneficieze de un program de proiectii de cel putin sapte zile consecutive. Regulamentul AMPAS stipuleaza, de asemenea, ca lungmetrajele…