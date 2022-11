Premiile Grammy 2023. Lista nominalizaților Premiile Grammy 2023 sunt „pe țeava”, iar lista nominalizaților și ea. Aflați cine este cea mai importanta artista nominalizata in cadrul celei de-a 65-a ediții a Premiilor Grammy, care va avea loc pe 5 februarie la centrul Crypto.com din Los Angeles. Beyonce este cea mai importanta artista nominalizata in cadrul celei de-a 65-a ediții a premiilor Grammy Beyonce este acum la egalitate cu soțul ei Jay-Z pentru cele mai multe nominalizari la Grammy. Daca va mai caștiga inca trei premii, ea il va egala pe dirijorul de muzica clasica Georg Solti pentru cele mai multe premii Grammy. Premiile Grammy… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

