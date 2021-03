Premiile Grammy 2021: Beyonce, Billie Eilish şi Taylor Swift, marile câştigătoare ale serii Taylor Swift si Billie Eilish au câstigat, duminica, principalele premii ale celei de-a 63-a editii a galei Grammy, iar Beyonce a obtinut premii la patru categorii, devenind cea mai premiata femeie din istoria Grammy, transmit Reuters și Agerpres.



Albumul surpriza "Folklore", înregistrat de Taylor Swift în perioada de lockdown, a primit premiul pentru cel mai bun album al anului, în timp ce piesa lui "Billie Eilish "Everything I Wanted" a obtinut premiul pentru înregistrarea anului.



Prin victoria de duminica, Taylor Swift, 31… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce a primit cele mai multe nominalizari pentru gala din acest an a premiilor Grammy, in numar de noua, iar la final a intrat in istoria galei devenind cea mai premiata artista din istoria Grammy, informeaza CNN. Beyonce a obtinut patru premii Grammy la gala din acest an, fiind nominalizata la noua…

- Aseara, la Los Angeles a avut loc a 63-a gala a premiilor Grammy, cantareata H.E.R. a castigat premiul pentru piesa anului cu “I Can’t Breathe”. Cantecul a devenit un imn impotriva discriminarilor rasiale si a brutalitatii politiei, fiind inspirat de moartea lui George Floyd din urma cu aproape un an.…

- Beyonce a primit premiile Grammy la categoriile interpretare Ramp;B Black Parade , pentru cel mai bun videoclip Brown Skin Girl si pentru colaborarea cu Megan Thee Stallion la piesa SavageSurprize la premiile Grammy din acest an.Taylor Swift si Billie Eilish au castigat, principalele premii ale celei…

- Taylor Swift si Billie Eilish au castigat, duminica, principalele premii ale celei de-a 63-a editii a galei Grammy, iar Beyonce a obtinut premii la patru categorii, devenind cea mai premiata femeie din istoria Grammy, transmite Reuters. Albumul surpriza "Folklore", inregistrat de Taylor…

- Superstarul pop Taylor Swift a castigat duminica seara premiul Grammy la categoria albumul anului cu LP-ul "Folklore", transmite Reuters. When you accept the GRAMMY for Album Of The Year with your crew. #GRAMMYs pic.twitter.com/8SY8dypUyH— Recording Academy / GRAMMYs…

- Solista rap Megan Thee Stallion a primit premiul Grammy la categoria cel mai bun nou artist, duminica, in cadrul unei ceremonii care si-a propus sa faca uitata epidemia de coronavirus care a strivit spectacolele de muzica live, noteaza Reuters. Cantareata in varsta de 26 de ani din Texas…

- Gala premiilor Grammy 2021 se va desfașura, pentru prima data in istoria sa de 63 de ani, fara public, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de COVID. Astfel, ceremonia va fi una hibrid, compusa din clipuri preinregistrate si transmisii live de pe mai multe scene, potrivit BBC. Ceremonia va fi…

- Gala premiilor Grammy 2021, care ar fi trebuit sa aiba loc la finalul lunii ianuarie, a fost amanata din cauza pandemiei de COVID-19. Cand va avea loc ceremonia. Gala premiilor Grammy 2021, ediția cu numarul 63 a celor mai importante premii din industria muzicala, a fost amanata din cauza pandemiei…