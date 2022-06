Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii județeni au aprobat joi, 26 mai, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, realizarea de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a investiției „Amenajare laborator de cercetare și studii biologice moleculare in infecții,…

- UMFST are deosebita onoare de a-l avea ca invitat la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș pe Prof. dr. ing. Traian V. Chirila, cercetator in cadrul Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Principalele teme de cercetare ale…

- O noua manifestare științifica va avea loc la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, in perioada 25-27 mai 2022.Este vorba despre ediția cu numarul șapte a Cursului Internațional de Chirurgie Artroscopica, organizat sub patronajul Academiei Europene…

- Liga Studenților din Targu Mureș, in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, organizeaza incepand de astazi, 4 mai 2022, pana duminica, 8 mai 2022, cea de-a XXVI-a ediție a Congresului Internațional „Marisiensis", la care participa…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, in parteneriat cu Asociația Medicilor Infecționiști Mureș, organizeaza cea de a 6-a ediție a conferinței naționale cu participare internaționala „Managementul Pacientului Critic in Patologia Infecțioasa",…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș informeaza viitorii candidați la Preadmiterea 2022, studii de licența și masterat, cu privire la deschiderea sesiunii de inscrieri online in luna aprilie a.c. Informațiile specifice preadmiterii/ admiterii…

- Unitatea de Suport Medical COVID-19 de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș iși va incheia activitatea in zilele urmatoare, a anunțat miercuri, 9 martie, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, rectorul UMFST "George Emil Palade"…

- Unitatea de Suport Medical COVID-19 de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș iși va incheia activitatea in zilele urmatoare. Se implinesc aproape 2 ani de cand aceasta a fost amenajata prin transformarea Salii polivalente existente la UMFST…