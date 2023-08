Stiri pe aceeasi tema

- Openul Statelor Unite, ultimul turneu de Mare Slem al sezonului din circuitul profesionist de tenis, care se va disputa la New York intre 28 august si 10 septembrie, va oferi premii de 65 de milioane de dolari, in crestere cu 8% fata de editia 2022, a anuntat Federatia americana de tenis, citata de…

- Faza a doua a Cupei Romaniei se va disputa miercuri, nu mai puțin de trei formații din județul nostru, de Liga a III-a, participand in aceasta intrecere, Federația luand decizia de a nu ”imperechea” echipele din același județ sa joace impreuna, ci impotriva unor formații din județe limitrofe. In aceasta…

- Simona Halep (31 de ani, locul 55 WTA) apare pe lista preliminara a jucatoarelor de tenis inscrise la ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open. Este o premiera pentru Simona, care nu a mai aparut pe lista inscrișilor la un alt turneu dupa suspendarea provizorie de anul trecut. Acest lucru, coroborat…

- Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula (4 WTA, favorita nr. 4) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a invins-o duminica, in doua seturi, 6-1, 6-3, pe ucraineanca Lesia Turenko (60 WTA), potrivit Agerpres.Pegula s-a impus dupa o ora si un sfert…

- Ambasada Romaniei in SUA și Institutul Cultural Roman din New York, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, organizeaza, in perioada 7-9 iulie 2023, la Washington, D.C., a doua ediție a evenimentului „Romanian Weekend at The Wharf”, cel mai mare p

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (57 WTA) s-a calificat in turul trei la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, dupa ce a trecut joi, in trei seturi, 1-6, 6-3, 6-2, de americanca Alycia Parks.

- Fostul lider mondial a transmis luni un mesaj politic, dupa calificarea in turul al doilea de la Roland Garros, iar Federația de tenis din Kosovo l-a acuzat pe jucatorul sarb ca agraveaza o situație deja tensionata.

- Cu Simona Halep absenta, Irina Begu și Sorana Cirstea sunt anul acesta pe lista capilor de serie de la Roland Garros, pe pozițiile 27, respectiv 31, in urma evoluțiilor consistente din ultimele luni Ediția din acest an a turneului de Mare Șlem parizian a inceput deja cu meciurile de pe tablourile de…