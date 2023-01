Premii de excelență la Colegiul Național Unirea Vineri, 27 ianuarie 2023, Colegiul National „Unirea", la ceas simbolic de sarbatoare, a conferit educației valoare, prin acordarea Premiilor de excelența, a Premiilor „Junior academic", pentru elevii ciclului primar, Premiile pentru activitațile cultural artistice și pentru performanțele sportive, precum și Premiile pentru voluntariat. La nivelul fiecarei catedre, elevii si profesorii au... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

