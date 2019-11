Stiri pe aceeasi tema

- “Marcam astazi Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații cu sentimentul ca sacrificiul eroilor romani cazuți la datorie, profesionalismul, curajul și dedicația celor care ne-au reprezentat cu cinste in misiuni și in teatre de operații din afara granițelor ne invața ce inseamna respectul și iubirea de…

- Cu prilejul Zilei Veteranilor, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au executat misiuni in teatrele de operatii vor fi organizate luni, 11 noiembrie, ceremonii militare si religioase.Activitati similare vor avea loc si la mormintele si monumentele inchinate sacrificiului…

- Luni, 11 noiembrie, marcam Ziua Veteranilor. Astfel, cu prilejul acestei zile plina de insemnatate, in Bucuresti si in garnizoanele in care exista unitati militare ce au executat misiuni in teatrele de operatii vor fi organizate ceremonii militare si religioase. Astfel de ceremonii vor avea loc si la…

- Violeta Alexandru a declarat, joi, ca a facut un grup de lucru la Ministerul Muncii și va ieși cu un proiect in consultare cu Ministerul de Finanțe, privind un nou mod de calcul pentru salariul minim, astfel incat acesta sa poata fi acordat „fara sa existe suspiciunea interferenței politice”.…

- Viorica Dancila renunța la majorarea salariului minim pe economie anunțat dupa ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzura. Premierul a declarat luni ca a pregatit proiectul astfel încât noul guvern sa-l poata adopta. „Am pregatit mai multe proiecte pe care viitorul Guvern…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a prezentat joi, 24 octombrie, liberalii care urmeaza sa faca parte din viitorul Guvern, care va avea 16 ministere. • Vicepremier – Raluca Turcan • Ministerul Finantelor Publice – Florin Citu • Ministerul Afacerilor Interne – Ion Marcel Vela • Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministerul Muncii si Protectiei sociale a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care majoreaza de la 1 ianuarie salariul minim brut pe tara la 2.262 lei, de la 2080 de lei in prezent. In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.080 lei lunar,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, va avea, luni si marti, noi discutii cu societatea civila inainte de a propune noul Guvern. Miercuri sunt programate din nou discutii cu partidele parlamentare, impreuna cu care doreste sa pregateasca strategia la votul de investitura, relateaza news.roVezi…