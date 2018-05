"Decizie privind numirea domnului Costin-Radu Cantar in functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, insarcinat cu reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Justitie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte institutii ale Uniunii Europene, precum si a Curtii de Justitie a Asociatiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe", este decizia publicata in Monitorul Oficial.

Acesta l-a inlocuit in functie pe Razvan Horatiu Radu.

Potrivit Hotnews.ro, Costin-Radu Cantar, noul agent guvernamental,…