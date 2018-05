Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a ajuns in urma cu cateva minute la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, acolo unde se afla si premierul Viorica Dancila. Premierul Viorica Dancila se afla de la ora 15.00 la discutii cu presedintele partidului.

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit joi cu președintele PSD, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputaților. Discuțiile din biroul lui Dragnea au loc in contextul in care Dancila are pe agenda o intrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

- Premierul Viorica Dancila a ajuns joi, la ora 15, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. Este prima discutie dintre cei in biroul liderului PSD dupa ce presedintele Iohannis a cerut demisia premierului, saptamana trecuta.Revenim cu detalii.

- Premierul Viorica Dancila a venit joi dupa amiaza in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Anterior, tot in biroul lui Dragnea a avut loc o intalnire a presedintelui Camerei Deputatilor cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider ALDE. Discutiile…

- Premierul Viorica Dancila prezinta luni, de la ora 11, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD (CEX), primul bilant al Guvernului, potrivit unui anunt al liderului partidului, Liviu Dragnea.

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, luni dimineata, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedinte al PSD, in biroul acestuia de la Parlament. Intalnirea, care a inceput in jurul orei 10,00, are loc inaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, pe a carei…

- Prețurile la alimente au crescut intr-un ritm alarmant, de la o luna la alta in 2017 și odata cu acestea, rata inflației a cunoscut o cifra record, lucru care-l ingrijoreaza pe ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici. Orlando Teodorovici și-a manifestat intenția de a discuta pe aceasta…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…