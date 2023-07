Stiri pe aceeasi tema

- Șeful guvernului Ungariei, Viktor Orban, a avut o intalnire, la București, cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, inainte ca liderul de la Budapesta sa se indrepte, ca in fiecare an, spre Baile Tușnad, unde se va desfașura “Universitatea de vara” denumita Tusvanyos. Viktor Orban, premierul Ungariei,…

- Viktor Orban ajunge la Baile Tușnad, din nou. 1000 de oameni sunt așteptați la Universitatea de Vara, acolo unde Viktor Orban iși va susține discursul. In acest an, motto-ul este „Timpul pacii”. Adica același mesaj propagandistic folosit de Kremlin dupa ce a invadat Ucraina.Vizita vine in contextul…

- Cea de-a 32-a editie a Universitatii de Vara si Taberei Studentesti „Balvanyos, organizata de Fundatia Pro Minoritate si Consiliul Tineretului Maghiar din Transilvania, va incepe azi, sub motto-ul „Timpul pentru pace", la Baile Tusnad, si se va desfasura pana in zorii zilei de duminica. Cele 69 de organizatii…

