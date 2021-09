Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca va cere Parlamentului un vot doar pentru validarea ministrilor ce urmeaza sa fie numiti pe portofoliile care au apartinut USR PLUS, nu un vot de incredere pentru intregul Cabinet. „Eu voi respecta Constitutia si suntem in procedura de remaniere. Constitutia sune foarte…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, sambata, ca pe 25 septembrie, la Congresul PNL desfasurat la Romexpo, vor participa 5.000 de persoane, iar organizatorii vor cere punctul de vedere al CNSU. Precizarile au fost facute inaintea sedintei Biroului Politic National al PNL, pe a carei ordine de zi figureaza…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata, inainte de sedinta Biroului Politic National (BPN) al Partidului National Liberal, ca, pe langa modificarile la statutul formatiunii, in BPN se va discuta si convocarea Consiliului National in data de 26 septembrie, a doua zi dupa Congresul in care va fi ales…

- Liberalii care îl sustin pe premierul Florin Cîtu la sefia partidului au convocat pentru sâmbata, o ședința a Biroului Politic National al PNL. Ședința are loc în contextul în care la câteva ore diferența se va desfașura ședința Consiliului Național al PNL în…

- Premierul Florin Cîțu susține ca nu este nevoie sa ceara un nou vot de încredere pentru Guvern, ci doar aprobarea pentru noii miniștri, chiar daca odata cu ieșirea de la guvernare a USR-PLUS s-a schimbat compoziția politica a Cabinetului. Cîțu a precizat ca va merge în Parlament…

- Demisiile ministrilor USR-PLUS, pe biroul presedintelui Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (8 septembrie, ora 11:00) - Premierul Florin Cîtu a anuntat în aceasta dimineata ca a trimis demisiile ministrilor USR-PLUS si propunerile de interimari, la Palatul Cotroceni. Declaratia…

- Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot in plen, social-democratii o vor vota, dar numai in contextul in care exista perspectiva unor alegeri anticipate, a afirmat, duminica, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Altfel, a spus liderul social-democrat la finalul Biroului Politic National al PSD,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu va face o propunere pentru functia de ministru al Finantelor, adaugand ca parerea sa despre candidatul propus de Florin Citu pentru aceasta pozitie si-o va exprima in cadrul sedintei Biroului Politic National al partidului. Intrebat,…