Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunțat ca vrea sa se intalneasca saptamana viitoare la Bruxelles cu omologul sau maghiar Viktor Orban pentru a discuta despre integrarea Suediei, scrie Mediafax.Intr-o scrisoare trimisa lui Orban, Kristersson a spus ca ar putea accepta și invitația primita…

- Așa cum se știe, pentru a valida intrarea Suediei in NATO, Ungaria, premierul Viktor Orban personal l-a invitat pe omologul sau suedez sa vina in vizita la Budapesta pentru a incerca, impreuna, ridicarea ultimelor obstacole in calea ratificarii de catre parlamentul ungar a aderarii Suediei la Alianța…

- Viktor Orban și-a reafirmat susținerea pentru aderarea la NATO a Suediei, miercuri, intr-o convorbire telefonica purtata cu secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, la o zi dupa votul Turciei si invitatia lansata premierului suedez de catre Budapesta, informeaza AFP. Deși deputatii maghiari…

- Prim-ministrul maghiar Viktor Orban l-a invitat pe omologul sau suedez Ulf Kristersson in Ungaria pentru a incerca rezolvarea diferendelor care impiedica ratificarea de catre Budapesta a aderarii țarii scandinave la NATO.

- Secretarul general al NATO a salutat marti votul Comisiei pentru Afaceri Externe a parlamentului turc in favoarea aderarii Suediei la Alianta Nord-Atlantica. Astfel, posibilitatea ca Turcia sa dea unda verde aderarii țarii scandinave ar fi mai mare, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Turcia si Ungaria…

- Ungaria nu considera ca finantarea Uniunii Europene pentru Ucraina trebuie sa fie acordata din bugetul UE si atrage atenția ca ar trebui stabilit un termen „rezonabil” pentru orice finantare pentru Ucraina, a declarat, joi, premierul Viktor Orban, citat de Reuters. Totodata, el a dat asigurari ca Budapesta…

- Unda verde data de Turcia si Ungaria pentru intrarea Suediei in NATO va fi una dintre principalele subiecte pe care presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si premierul Ungariei, Viktor Orban, le vor aborda la intalnirea pe care o au luni, la Budapesta, transmite EFE. Portalul Magyar Nemzet, apropiat…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a trimis o scrisoare presedintelui Consiliului European, Charles Michel, in care ii cere ca UE sa renunte la eforturile de a pune deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina pe agenda summitului de la Bruxelles de saptamana viitoare, transmite Bloomberg. Șeful Executivului…