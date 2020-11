Stiri pe aceeasi tema

- "Avem literalmente o arma atomica impotriva Covid-19", a declarat vineri premierul Igor Matovic reporterilor, laudand participarea ridicata... The post Coronavirus: Slovacia testeaza intreaga populație. „Avem literalmente o arma atomica impotriva Covid-19” appeared first on Renasterea banateana .

- Doua treimi din populatia Slovaciei, respectiv 3,6 milioane de cetațeni, a fost testata in weekend pentru coronavirus. In weekend, in Slovacia s-a desfașurat programul national de testare gratuita pentru COVID-19 a intregii populatii. Este primul program de acest fel desfasurat de o tara de la inceputul…

- Aproape jumatate din populația Slovaciei a fost testata pentru Covid sambata, prima zi a testarii la nivel național, prin care guvernul vrea sa intoarca trendul de creștere a numarului de cazuri fara o carantinare generala, scrie, Hotnews, care citeaza Reuters. Campania slovacilor este privita cu interes…

- Aproape jumatate din populația Slovaciei a fost testata pentru Covid-19 sambata, prima zi a testarii la nivel național. Prin acesta campanie de testare, guvernul Slovac vrea sa intoarca trendul de creștere a numarului de cazuri fara o carantinare generala.Campania de testare, prima intr-o țara de asemenea…

- Slovacia urmeaza sa-si testeze restul populatiei pentru noul tip de coronavirus in urmatoarele doua saptamani, dupa o prima testare in masa de succes realizata saptamana trecuta, a anuntat luni premierul slovac Igor Matovic, informeaza dpa, citata de AGERPRES.Matovic a anuntat initial un plan…

- Slovacia va inchide de luni majoritatea scolilor si va cere populatiei sa ramane acasa, cu exceptia deplasarilor la lucru, pentru cumparaturi esentiale si a plimbarilor in natura, intr-un lockdown partial intre 24 octombrie -1 noiembrie, care sa reduca propagarea coronavirusului, a anuntat joi prim-ministrul…

- Guvernul slovac a aprobat planurile de implicare a pana la 8.000 de membri ai fortelor armate pentru a sprijini operatiunea de testare in masa a populatiei la infectia cu noul coronavirus, transmite Reuters. Slovacia, tara cu 5,5 milioane de locuitori, vrea sa testeze toate persoanele cu varsta de peste…

- Slovacia cere intervenția forțelor armate in gestionarea prevenirii raspandirii noului coronavirus, in condițiile in care autoritațile sanitare nu mai fac fața valului de infecții noi, scrie Agerpres.Numarul de contaminari creste rapid in Slovacia, in pofida faptului ca aceasta tara a decretat stare…