Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu si ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, vor verifica maine, 15 decembrie, la Chetani, stadiul lucrarilor la obiectivul de infrastructura rutiera Autostrada Transilvania sectiunea Chetani Campia Turzii, potrivit unui comunicat al guvernului. Premierul…

- 14.12.2023 ANUNT PENTRU PRESA Premierul Marcel Ciolacu si ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, vor verifica maine, 15 decembrie, la Chetani, stadiul lucrarilor la obiectivul de infrastructura rutiera Autostrada Transilvania sectiunea Chetani Campia Turzii. La finalul verificarilor…

- Ambulanțierii au renunțat la greva foamei dupa ce au fost primiți la Guvern și au avut discuții cu premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu Sursa articolului: Ambulanțierii au incetat greva foamei. Ce le-au promis premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii Credit autor:…

- „Vreau sa mulțumesc echipei de la ministerul Muncii, doamnei ministru Bucura-Oprescu și colegilor din PNL pentru finalizarea noii Legi a pensiilor. Este o lege care va face dreptate milioanelor de pensionari care așteapta de ani de zile acest lucru. Este o lege care aduce echitate in sistem. Pensii…

- Luni, 30 octombrie, incepand cu ora 8,40, prim ministrul Marcel Ciolacu va intreprinde o vizita la șantierul obiectivului de investiții Autostrada Sibiu-Pitești, Secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), alaturi de vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu;…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, vineri, despre data la care va avea loc rectificarea bugetara si a afirmat: ”Vom face un fond pentru cofinantare. In momentul in care va trece legea pe care mi-am asumat-o in Parlamentul Romaniei, se va crea cadrul legal. Cand vom avea cadrul legal, deja s-au dat mai…

- Asociația ASLA, o organizație non-guvernamentala din județul Mureș, va gazdui sambata, 30 septembrie, incepand cu ora 17.00, un eveniment dedicat pensionarilor cu ocazia Zilei Internaționale a acestora. Evenimentul intitulat „Poarta catre suflet – Bucuria bunicilor" se va desfașura in Caminul Cultural…

- Premierul a declarat in deschiderea sedintei de Guvern ca ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, ”lucreaza in continuare la viteza maxima la un proiect esential, si anume „Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanta”. ”Azi, aprobam declansarea procedurii de expropriere. Acest fapt…