- Un roman cu dubla cetațenie, israeliana și romana, a murit in razboiul dintre Israel și Hamas, informeaza Ministerul de Externe. Barbatul era soldat in armata israeliana, relateaza Digi24.ro . Anunțul a fost facut luni de Ministerul de Externe de la București. Deeply saddened by the loss of a dual -…

- Ministerul sarb de Externe a cerut Ministerului moldovean de Externe sa explice refuzul de a permite compozitorului și muzicianului Goran Bregovic sa intre in Moldova. Acest lucru a fost anunțat luni de șeful diplomației sarbe, Ivica Dacic, citand portalul sarb Nova.rs. Dacic a subliniat ca o astfel…

- China va continua sa contribuie la soluționarea politica a conflictului din Ucraina. Cheng Yikun, director adjunct al Departamentului pentru Europa și Asia Centrala din cadrul Ministerului chinez de Externe, a facut o declarație in acest sens in fața jurnaliștilor. Dupa cum a subliniat diplomatul, poziția…

- China este interesata sa semneze un acord de Liber Schimb cu Moldova cit mai curind posibil și lucreaza activ in aceasta direcție. Despre acest lucru a declarat la o intalnire cu jurnaliștii vicedirectorul Departamentului pentru Europa și Asia Centrala al Ministerului chinez de Externe, Cheng Yikun,…

- Retragerea armamentului nuclear tactic rusesc de pe teritoriul Republicii Belarus este ipotetic posibila, a declarat directorul Departamentului 2 pentru țarile CSI al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Aleksei Polișciuk.Dupa cum a declarat acesta, citat de RIA - Novosti, pentru aceasta SUA…

- Washingtonul și Londra joaca rolul de catalizatori ai crizei ucrainene și continua escaladarea acesteia, fara a ține cont de moartea civililor și de pierderile uriașe ale forțelor armate ucrainene. Acest lucru a fost declarat joi de purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova,…

- Lansarea unui parteneriat strategic cuprinzator UE-China in 2003 a promis sa extinda legaturile dincolo de comert si investitii. Dar, din 2019, blocul celor 27 de natiuni a numit China ”un concurent economic” si ”un rival sistemic”, relatiile stranse ale Beijingului cu Moscova dupa invadarea Ucrainei…

- Liderii NATO se reunesc marți, 11 iulie, in capitala Lituaniei la summitul anual al blocului militar, unde vor incerca sa depaseasca diviziunile cu privire drumul Ucrainei catre aderarea la alianța, relateaza Reuters.Discuțiile care vor avea loc marți și miercuri la Vilnius vor fi dominate de urmarile…