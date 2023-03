Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, vine la București, urmand a conduce, alaturi de premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, o ședința comuna a celor doua guverne. Ședința comuna a miniștrilor din Romania și Polonia este programata in ziua de marți, 28 martie 2023. In prima parte a zilei de 28 martie, cei doi prim-miniștri vor participa la Forumul economic Romania – Polonia, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. In cea de-a doua parte a vizitei sale, premierul Morawiecki va fi primit de președintele Iohannis la Palatul Cotroceni. Urmarește Romania Libera pe Twitter , Facebook…