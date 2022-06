Stiri pe aceeasi tema

Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a cerut marti comunitatii internationale sa ''faca tot ce poate pentru a stopa razboiul'' din Ucraina, relateaza thenews.pl, conform AGERPRES.

Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marți, intr-un discurs prin videoconferinta in fata Parlamentului ucrainean, ca Regatul Unit va acorda un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza AFP si…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a descris ca fiind nefondate si scandaloase criticile primite din partea ministrului polonez, Mateusz Morawiecki, cu privire la convorbirile sale telefonice cu Vladimir Putin pe tema conflictului desfasurat in Ucraina.

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a facut apel, luni, la crearea unei comisii internationale de ancheta asupra „genocidului" comis, in opinia sa, de armata rusa in orase din Ucraina, printre care si Bucha, in apropiere de capitala Kiev, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Aceste masacre sangeroase…

Premierul polonez Mateusz Morawiecki acuza Germania ca este principalul obstacol in calea impunerii de sanctiuni mai dure impotriva Rusiei. In același timp, in conferința de luni, oficialul german a afirmat ca nu Ungaria le blocheaza, criticata intens pentru abținerea de la o poziție mai dura impotriva…

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat joi ca el crede ca trupele rusești vor urmari sa cucereasca o treime din teritoriul Ucrainei „cat de curand", anunța Mediafax.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat vineri o serie de masuri ce au ca scop „derusificarea" economiei polozene dar și a celei europene, numite „scut anti-Putin". Strategia ar trebui sa stopeze inflatia, sa protejeze locurile de munca și sa contracareze „santajul gazelor" din Rusia, relateaza…