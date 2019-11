Premierul Orban, despre votul în diaspora: Au apărut "mici situaţii" în privinţa înlocuirii delegaţilor "Am fost la MAE ca sa facem o evaluare a modului in care decurge procesul de votare la sectiile de votare din strainatate. (...) Din fericire, procesul decurge in bune conditii. Au aparut mici situatii, mi-a spus domnul ministru (Bogdan Aurescu - n.r.), legat de viteza foarte lenta de reactie a Biroului electoral in cursul zilei de ieri in cazul inlocuirilor de delegati la sectiile de votare, respectiv a suplimentarilor de delegati la sectiile de votare, in care, neavand decat doua sedinte, Biroul electoral pentru sectiile din strainatate a aprobat foarte tarziu solicitarile de inlocuire",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

