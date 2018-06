Stiri pe aceeasi tema

- Grupul tarilor puternic industrializate (G7) va lua masuri in cazul in care Rusia va continua sa se implice in politica interna a altor state, a declarat premierul britanic Theresa May, in cadrul summitului din Quebec, relateaza site-ul postului BBC. Liderii au transmis un mesaj clar ca "o…

- Premierul albanez, Edi Rama, a catalogat marti drept 'vitala' pentru Balcani si pentru Europa aderarea tarii sale la Uniunea Europeana, un factor de 'pace' si de 'stabilitate' intr-o regiune care 'nu vrea' sa vada din nou spectrul razboiului, informeaza AFP. 'Este…

- Premierul japonez Shinzo Abe si-a exprimat vineri regretul pentru anularea summitului intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand "indispensabila" organizarea unei astfel de intalniri pentru rezolvarea crizei nord-coreene, relateaza AFP."Este pacat",…

- Cand a fost semnat Tratatul de la Paris in 2015, obiectivul a fost lupta impotriva schimbarilor climatice. Ambitia principala a fost cea de a mentine temperatura medie globala mai jos de doua grade Celsius si fiecare tara dezvoltata s-a implicat, inclusiv Statele Unite, care nu poate parasi…

- Regiunile lumii ar trebui sa actioneze impreuna pentru a proteja mediul, in loc sa se planga de starea climei, a declarat marti, la Viena, actorul si fostul guvernator al Californiei Arnold Schwarzenegger, citat de DPA. "Incetati sa va plangeti", a declarat el in cadrul unei conferinte de mediu numita…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus marti, in primul discurs pe care l-a sustinut in fata eurodeputatilor reuniti in Parlamentul European (PE) la Strasbourg, sa se creeze un ”program european” privind finantarea colectivitatilor care primesc refugiati, in vederea depasirii ”dezbaterii otravite”…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi…