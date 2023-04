Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, in judetul Gorj, ca sunt discutii in coalitie pentru a comasa unele alegeri, punctand ca peste 80% dintre cetateni isi doresc „sa nu mai avem un numar atat de mare de alegeri”. „Sunt discutii pe care le-am generat si noi, si Partidul Social Democrat, in urma sondajelor…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a declarat, luni, la Focsani, ca exista trei posibile scenarii pentru comasarea alegerilor de anul viitor, dar a cerut specialistilor din partid sa gaseasca solutii care sa fie legale, constitutionale pentru organizarea comasata a acestora. „Este o discutie…

- De vreun sfert de secol incoace, in preajma alegerilor da strechea in politicienii noștri pe tema comasarii alegerilor, in diverse combinații și sub diverse motivații. In 2012, CCR a stins lumina pe subiect, și inca radical. Dar asta nu oprește politicienii sa con ...

- Președintele PNL, premierul Nicolae Ciuca a declarat ca potrivit sondajelor realizate, majoritatea cetațenilor doresc reducerea numarului de alegeri și, in acest context, PNL va face o analiza in urma careia, daca va exista o varianta legala de comasare a alegerilor va veni cu o propunere in acest sens,…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca PSD și PNL vor comasarea alegerilor de anul viitor, ținand cont ca vor fi nu mai puțin de patru runde de alegeri, așa ca romanii vor merge cam des la urne, iar prefecturile vor fi blocate cu organizarea alegerilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea sa știe ce-și doresc cetațenii de la ediția din acest a Zilelor Sucevei care va avea loc in perioada 24-25 iunie. El așteapta sugestiile la adresa de e-mail al [email protected] pana pe data de 15 mai. ”Mai sunt doua luni și jumatate pana la Zilele…

- „Doresc sa transmit sincere felicitari și mulțumiri tuturor cadrelor medicale si voluntarilor care au contribuit la desfașurarea campaniei „Din Grija Pentru Tine” in cele mai bune condiții. Cu ajutorul comunitații adventiste, oamenii din comunitatea turdeana au avut acces la consultații și investigații…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis miercuri un mesaj de 8 Martie, el dand asigurari ca Guvernul va continua sa sprijine femeile, prin masuri concrete, in tot ceea ce isi doresc sa realizeze.