Ziua marilor decizii. Coaliția hotărăște miercuri asupra comăsării și care va fi calendarul alegerilor Liderii coaliției de guvernare – ai PSD și PNL – urmeaza sa se intalneasca, miercuri, 21 februarie, pentru a decide in privinta calendarului alegerilor și inclusiv daca alegerile vor fi sau nu comasate. Și tot miercuri urmeaza sa aiba loc ședințe ale conducerii celor doua formațiuni politice. De la ora 16 urmeaza sa inceapa sedinta […] The post Ziua marilor decizii. Coaliția hotaraște miercuri asupra comasarii și care va fi calendarul alegerilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

