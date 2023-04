Premierul Nicolae Ciucă participă astăzi, la Caravana Antreprenorială din Poiana Brașov Premierul Nicolae Ciuca este așteptat astazi, in Poiana Brașov la conferința organizata in cadrul Caravanei Antreprenoriale Liberale. Gazdele evenimentului sunt președintele CJ Brașov, Adrian Veștea, și viceperimarul Sebastian Rusu. Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, va participa la conferința „Nevoia de politica, reforma si prosperitate” organizata in cadrul Caravanei Antreprenoriale Liberale, in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, care va avea loc astazi, in Poiana Brașov, la Hotel Sportul. Printre personalitațile care vor participa la eveniment și vor discuta cu participanții… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnic Media SRL, in calitate de organizator al primei ediții INTEK, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Centrul Enterprise Europe Network, va invita sa participați la mult așteptatul eveniment al transformarii proceselor industriale, organizat intre 4 și 7 aprilie, la Centrul de Evenimente…

- Controalele de rutina ale polițiștilor rutieri brașoveni au facut „victime” și in randul unor persoane care au ținut prima pagina a ziarelor mult timp. Poliția rutiera a avut parte de o „prada” bogata, nu neaparat prin numarul celor care au incalcat prevederile legale, ci prin „rezonanța” numelor lor.…

- Poliția Brașov atrage atenția asupra faptului ca violența domestica se infiltreaza in toate mediile sociale, de la familiile cu educație precara pana la cele evoluate, motivul fiind același – dorința de a domina. Persoanele abuzate au nevoie și dreptul la siguranța in mediul familial, la școala, la…

- Cu putin timp in urma, a avut loc un accident rutier pe strada Crinului din localitatea Brașov. In accident au fost implicate doua autoturisme iar primele cercetari indica existența a doua victime, in stare conștienta. La acest moment polițistii rutieri efectueaza cercetari pentru lamurirea circumstanțelor…

- Un echipaj de paramedici de la Feldioara a avut un caz mai special. (Dispecerat) – O gravida acuza dureri abdominale! Grabiți-va, este aproape de voi! In cei doi ani de cand formeaza aceasta echipa, Nicolae, Gabriel și Mihai au participat la multe intervenții, dar niciodata nu au mai fost solicitați…

- Restaurantul Trio by Peneș din Brașov organizeaza, in acest an, o petrecere de Valentine’s Day. Organizatorii așteapta indragostiții cu preparate culinare alese și momente deosebite, pe data de 14 februarie. Cuplurile vor primi cate un desert din partea casei. Rezervarile se fac la numarul de telefon:…

- Aplicatia Ghișeul.ro poate fi accesata de acum, direct de pe telefon. Romanii iși pot plati taxele, impozitele , amenzile dar si sute de alte de servicii de pe telefonul mobil. Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii și Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei au lansat aplicația pentru mobil…