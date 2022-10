Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca depozitele de gaz din Romania au depasit, azi, cota de umplere de 90 la suta, astfel ca avem cu 477 milioane de metri cubi de gaz depozitatti deja in plus fata de anul trecut, iar romanii si economia noastra vor avea la dispozitie intreaga cantitate de gaze…

- Suntem pregatiți pentru iarna? Ciuca: „Depozitele de gaz din Romania au depasit, vineri, cota de umplere de 90%” Suntem pregatiți pentru iarna? Ciuca: „Depozitele de gaz din Romania au depasit, vineri, cota de umplere de 90%” Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca depozitele de gaz din Romania…

- Depozitele de gaz din Romania au depasit, vineri, cota de umplere de 90% Foto: captura video. Depozitele de gaz din România au depasit, vineri, cota de umplere de 90%, iar românii si economia vor avea la dispozitie întreaga cantitate de gaze necesara pentru a trece…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat vineri ca depozitele de gaz din Romania au depașit cota de umplere de 90%. ”Avem cu 477 milioane de metri cubi de gaz depozitați deja in plus fața de anul trecut, adica 2,774 miliarde mc din capacitatea totala de stocare de 3,07 miliarde”, a declarat premierul intr-o…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a transmis ca depozitele de gaz din Romania au depasit, azi, cota de umplere de 90 la suta. Avem cu 477 milioane de metri cubi de gaz depozitatti deja in plus fata de anul trecut, adica 2,774 miliarde mc din capacitatea totala de stocare de 3,07 miliarde.Romanii si economia…

- Guvernul Romaniei a publicat ultime declarație a premierului Nicolae-Ionel Ciuca privind situația aprovizionarii cu gaze a Romaniei in perspectiva iernii ce se apropie. „Depozitele de gaz din Romania au depașit, azi, cota de umplere de 90 la suta. Avem cu 477 milioane de metri cubi de gaz depozitați…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ce masuri ia Guvernul pentru a face facța in aceasta iarna la criza energetica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, in contextul deciziei Comisiei Europene privind consumul de gaze, care va fi redus in intreg blocul comunitar cu 15% de la 1 august 2022, pana la 31 martie 2023, ca in momentul de fata nu exista niciun fel de temere ca Romania sa nu aiba gazul necesar pentru iarna…