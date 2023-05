Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu omologul sau canadian, Justin Trudeau, in cadrul careia a evidentiat faptul ca relatiile deosebite dintre Romania si Canada se bazeaza pe colaborarea traditionala din domeniul energiei si pe valorile comune pe care le impartasim ca…

- Prim-ministrul Romaniei a apreciat, in convorbirea telefonica avuta cu omologul sau canadian, Justin Trudeau, sprijinul oferit de Canada pentru proiectul de reabilitarea a Unitatii 1 de la Centrala Nucleara de la Cernavoda, contributie importanta la securitatea energetica a tarii noastre si a intregii…

- Lucrarile de modernizare si reabilitare de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria" sunt aproape de finalizare si in curand vor fi receptionate investitiile ce ajung la o valoarea de 140 de milioane de lei. In timpul vizitei sale la Iasi, Premierul Nicolae Ciuca a ales sa inceapa ziua…

- Presedintele american, Joe Biden, a avut o conversatie telefonica, marti, cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, cu care a discutat despre apropiata vizita a acestuia in China, a anuntat Casa Alba, scrie Rador.Cei doi lideri au vorbit si despre mentinerea sprijinului fata de Ucraina, impotriva…

- Daca președintele Iohannis a susținut cauza Republicii Moldova la Bruxelles, premierul Ciuca și miniștri din sectoare economice cheie au mers la Chișinau, sa discute ajutoare concrete pentru ca țara vecina sa fie in siguranța, intr-o perioada dificila.

- Premierul Nicolae Ciuca merge maine in vizita la Chisinau pentru a reafirma sprijinul acordat Republicii Moldova in realizarea reformelor si in avansarea pe drumul sau european. Seful executivului roman se va intalni cu presedintele Maia Sandu, premierul Dorin Recean si cu seful parlamentului de la…

Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, in ședința de guvern, ca maine va pleca intr-o vizita oficiala in Republica Moldova.

Premierul canadian, Justin Trudeau, a declarat, luni, ca va numi un raportor special independent pentru a investiga presupusa imixtiune straina in alegerile din Canada, anunța Rador.