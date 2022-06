Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al Partidului National Liberal PNL , a avut mai multe intalniri bilaterale cu oficiali europeni, luni, 1 iunie, in marja Congresului PPE de la Rotterdam, informeaza, miercuri, PNL. Astfel, el s a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a avut o intrevedere, marti, cu presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, prilej cu care a invitat-o pe aceasta in Romania. „In prima mea intalnire cu presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, am subliniat disponibilitatea Romaniei de…

- Republica Moldova va primi armament NATO, cu toate ca nu va cere sa intre in Alianța Atlantica și iși va menține statutul de stat neutru. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a facut o precizare despre viitorul armament. „Republica Moldova are neutralitatea scrisa in Constituție dar are armata.…

- Ministrul de externe britanic Liz Truss a dezvaluit ca Regatul Unit a inceput discuțiile cu aliații sai internaționali cu privire la trimiterea de armament modern in R. Moldova pentru a o proteja de Rusia. „Aș vrea sa vad Moldova echipata la standardul NATO. Aceasta este o discuție pe care o avem cu…

- Maia Sandu a susținut miercuri un discurs istoric in Parlamentul European, unde a cerut ca Republicii Moldova sa ii fie acordat statutul de țara candidata la aderarea la Uniunea Europeana: „Știm ca nu este o decizie ușoara, dar acordarea statutului de țara candidata Republicii Moldova este decizia cea…

- News.ro: Parlamentul European va adopta joi o rezolutie pe Republica Moldova. Ce inseamna mai exact aceasta rezolutie? Siegfried Muresan : In momentul de fata, Republica Moldova este mai importanta pentru siguranta UE decat a fost oricand. Ceea ce se intampla in Republica Moldova este important pentru…

- Exploziile din regiunea transnistreana sunt intenții de escaladare care pornesc de la forțe din interiorul regiunii transnistrene, care sunt forțe pro-razboi și care sunt interesate sa destabilizeze situația in regiune, spune președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. „Analizele noastre la aceasta ora…

- Statele Unite ale Americii va oferi suport Republicii Moldova in suma de 50 milioane de dolari pentru a face fața provocarilor, pentru a consolida democrația in țara noastra și pentru a reduce dependența de piețele din est. Anunțul a fost facut astazi de catre administratoarea USAID, Samantha Power,…