Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, va merge peste doua saptamani, pe 27 aprilie, in vizita oficiala in Ucraina, la invitația președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk. Cu aproximativ o ora inaintea anunțului facut de Camera Deputaților, și președintele Senatului, Florin…

- Ședința conducerii PNL de la Vila Lac s-a incheiat dupa aproximativ doua ore de discuții, in care prim-vicepreședinții partidului i-au cerut lui Florin Cițu demisia din funcția de președinte al partidului. Cițu a ramas apoi in sediu și și-a organizat petrecerea de ziua lui. El implinește, pe 1 aprilie,…

- Premierul Nicolae Ciuca i-ar fi dat o replica taioasa, marți, liderului PNL Florin Cițu in timpul discuțiilor privind eventuale remanieri ale miniștrilor. „Nu porni un razboi, pentru ca la razboi ma pricep”, i-ar fi spus Ciuca lui Cițu, potrivit unor surse citate de Antena 3. Intrebat miercuri de jurnaliști…

- Premierul nu face nicio remaniere și nicio evaluare a miniștrilor, au declarat surse politice pentru Sursa Zilei. Zvonurile și aluziile politice privind eventuale demiteri din Cabinetul Ciuca au fost „aruncate” inca de luni in spațiul public, chiar de șeful PNL Florin Cițu, care spunea ca miniștrii…

- Proiectul privind mobilizarea cetațenilor in starea de criza pe care Guvernul vrea sa o adopte cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare, va fi votat in Parlament chiar in cursul aceleiași saptamani, a anunțat președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu. El a mai confirmat ca proiectul, care modifica…

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a declarat, miercuri, ca a depus la Parlament mai multe amendamente la un proiect de lege, prin care vrea sa interzica tuturor firmelor din Rusia sa participe la achzițiile publice de orice fel din Romania. ”Am spus ca trebuie sa ne asiguram ca sancțiunile…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca va discuta in aceasta seara cu mai mulți miniștri și marți in coaliție despre noile masuri care sa atenueze criza facturilor incepand cu 1 aprilie. Nicolae Ciuca a confirmat ca saptamana aceasta vor fi gata masurile pe energie. ”Pe energie, da, dar nu in Guvern.…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a enervat, in ședința de guvern de miercuri, pe care a convocat-o ca sa indrepte eroarea aparuta in Ordonanța facturilor, adoptata marți de Executiv. Conform unor surse politice, prim-ministrul a cerut o ședința de urgența a coaliției, chiar miercuri seara, pentru a discuta…