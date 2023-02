Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a scris un mesaj de susținere, pe o rețea de socilizare, dupa anunțul facut de premierul britanic, Rishi Sunak, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, al unui nou acord intre Uniunea Europeana si Marea Britanie.

- Guvernul britanic și Comisia Europeana au anunțat ca au ajuns, intr-un final, la un nou acord Brexit in ce privește comerțul din provincia britanica Irlanda de Nord, acolo unde de luni de zile exista tensiuni imense și asupra careia a planat riscul reluarii violențelor din cauza apariției unei granițe…

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa poarte discuții fața in fața cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Luni, 27 februarie, vor fi revizuite acordurile post-Brexit din Irlanda de Nord, anunța The Guardian. Citește și: Membrii clanului Boceanu, traficantii fetei din Godeni ucisa…

- Ursula von der Leyen se va deplasa in Marea Britanie pentru discuții cu Rishi Sunak. Șefa Comisiei Europene se indreapta luni spre Marea Britanie, in contextul in care se crede ca acordul privind Irlanda de Nord este iminent.

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este pe locul sase in topul celor mai de incredere lideri straini pentru ucraineni, cu 50,4-, acestia avand mai multa incredere in sefa statului decat in anul precedent. Cel putin asta arata datele unui sondaj al New Europe Center. Pe locul intai, se pozitioneaza…

- Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres. Schimbarea a fost anuntata dupa conversatia telefonica ce a avut…

- Sanctiunile vizeaza 168 de ”entitati – companii si organizatii de stat – si 12 persoane, precizeaza vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Valdis Dombrovskis. A noua serie de sanctiuni impuse Rusiei din cauza Razboiului rus in Ucraina a fost aprobata de catre liderii UE in cadrul unui summit, joi.…