Premierul Marcel Ciolacu la cumpărături. Pe ce a dat 100 de lei Premierul Marcel Ciolacu le arata romanilor ce pot sa cumpere cu 100 de lei: de la legume, pana la telemea, salam și chiar o bere produsa la Buzau. „Am fost la cumparaturi și am luat ce aveam nevoie: salata, castraveți, ceapa și niște cartofi, mere, pateu Ardealul, salam Sasesc, ulei și zahar, oua, iaurt, telemea de oaie și o bere Ursus – produsa la Buzau… total 93.50 de lei. E drept, am uitat sa iau roșii, dar tot ma incadram in 100 de lei! Voi ce #cumparațiromanește cu 100 de lei?”, a postat premierul pe Facebook. Postarea este insoțita și de un clip video, in care este aratat bonul fiscal cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

