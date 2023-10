Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca prin „atacul ipocrit” la Curtea Constitutionala (CCR) a proiectului de lege privind masurile fiscal-bugetare asumat de Guvern in Parlament, statul a pierdut sume in jur de 1 miliard de lei, bani din „reorganizare si din combaterea evaziunii”.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, in debutul ședinței de Guvern, ca prin pachetul fiscal pe care iși va angaja raspunderea in Parlament se vor... The post Marcel Ciolacu: „Se vor desființa mii de posturi de șefi, cu toata liota de consilieri, șoferi și secretare” appeared first on Special Arad…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, inainte de ședința de Guvern, ca iși va asuma raspunderea in Parlament pe pachetul de reforma fiscala. „Imi voi pune mandatul pe masa in Parlament pentru reforme și dreptate sociala”, a spus Ciolacu, precizand ca nu va „ceda un mm indiferent de presiunile celor…

