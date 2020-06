Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a catalogat drept ”crime inimaginabile” violentele din Piata Universitatii, din iunie 1990 si a afirmat ca ”nu este departe” momentul in care procurorii care i-au anchetat pe tinerii care au manifestat pasnic in piata vor disparea din Parchet, iar atunci procesul prin care vor…

- Premierul Ludovic Orban a depus, sambata, in Piata Universitatii, coroane de flori la Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 si la Monumentul „Kilometrul zero al democratiei”, scrie News.ro.O coroana de flori a fost depusa la Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 si o alta la…

- Se implinesc 30 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, care a curmat brutal protestul maraton din Piata Universitatii inceput in 22 aprilie 1990. Patru oameni au murit si peste 1.300 au fost raniti, insa dosarul Mineriadei, trimis in instanta in 2017, inca nu a produs o decizie judecatoreasca,…

- Premierul Ludovic Orban incalca din nou regulile impuse chiar de guvernul pe care il conduce. Acum mai bine de o saptamana, in spațiul public aparea imagini cu premierul și membrii cabinetului sau consumand alcool și fumand, la Palatul Victoria. Astazi, Orban a fost prezent in Piața Universitații,…

- Discurs al presedintelui Romaniei la Universitatea Bucuresti Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Doamnelor si domnilor decani si profesori, dragi studenti, va mulțumesc pentru invitația de a marca împreuna, în condiții…

- Jandarmii sunt prezenți la prost, insa aceștia incearca sa intre in dialog de la distanța cu aceștia, deoarece aceștia nu poarta maști și nu și-au luat nicio masura de protecție. Protestatarii stau aproape unii de alții, se imbrațișeaza sau iși strang mainile. „Am inceput cu recomandari, cu exemplul personal,…