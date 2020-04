Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca luni va trimite Parlamentului raportul privind masurile luate de Guvern in perioada starii de urgenta si a solicitat fiecarui ministru sa transmita pana vineri masurile sectoriale. "Solicit fiecarui ministru sa ne trimita forma finala privitor la masurile…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut miniștrilor, joi, in debutul ședinței de Guvern, ca pana vineri cel tarziu trebuie sa-i transmita vicepremierului Raluca Turcan masurile luate de fiecare in parte, in instituția sa, urmand ca raportul final sa ajunga lunea viitoare in Parlament.Context: La prelungirea…

- Guvernul s-a reunit, joi, in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se un ajutor umanitar pentru Republica Moldova. Principalele declaratii de la inceputul sedintei Executivului:Ludovic Orban a anuntat ca in sedinta se va adopta ajutorul pentru Republica Moldova. Ministrul Finantelor Publice a spus ca banii…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca premierul Ludovic Orban risca sa se faca vinovat de abuz in serviciu daca refuza sa mearga sa dea explicații in Parlament. Premierul Ludovic Orban este chemat sa dea explicații in Parlament despre masurile adoptate de Guvern pentru prevenirea și combaterea epidemiei…

- Premierul Ludovic Orban a spus vineri ca se va prezenta in Parlament atunci cand va fi reluata activitatea, daca va fi invitat. "Unde sa ma duc la Parlament? Ca parlamentarii stau acasa si nasc tot felul de initiative legislative in izolare, fara un contact serios. (...) Eu informez periodic cetatenii…

- Premierul Ludovic Orban a prezentat joi dimineata principalele masuri luate de Guvern pentru economie, precum sustinerea de la buget a somajului tehnic, rambursarea TVA si plafon mai mare de garantare a creditelor pentru IMM-uri.

- De luni, 16 martie, pe teritoriul Romaniei a fost decretata starea de urgența naționala, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 30 de zile. Decizia de prelungire sau nu va veni in ultima saptamana a acestei perioade. Starea de urgența presupune adoptarea unor masuri…

- Premierul Ludovic Orban face declarații legate de masurile luate de Guvern. Declarații: Emitem prima ordonanța militara, semnata de ministrul Vela și de mine. Am luat masuri care pot parea severe. Am suspendat pentru 14 zile zboruri spre și dinspre Spania. Am vazut foarte clar cazul unui zbor din Spania…