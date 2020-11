Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat duminica seara ca adolescentii sunt “raspandaci” de virus, ei neinfectandu-se la scoala, ci in locurile in care nu sunt supravegheati de parinti, bunici sau profesori, conform Agerpres. Șefului guvernului a explicat chiar momentul in care s-a convins ca restricțiile…

- Premierul Ludovic Orban i-a solicitat, joi, ministrului Educatiei, Monica Anisie, sa aiba o situatie de la inspectoratele scolare referitoare la camerele web din clasele in care se va invata in sistem hibrid, tablete si materialele de protectie necesare, astfel incat sa se intervina acolo unde primarii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Bistrita, ca nimeni nu s-a exprimat vreodata ca vrea sa amane inceperea scolii si ca scoala va incepe la 14 septembrie, iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie, calificand drept ridicola ideea de amanare a alegerilor, avansata de PSD.

Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Bistrita, ca nimeni nu s-a exprimat vreodata ca vrea sa amane inceperea scolii si ca scoala va incepe la 14 septembrie, iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie, calificand drept ridicola ideea de amanare a alegerilor, avansata de PSD, conform News.ro.

- Guvernul a promis ca va acorda tablete elevilor care nu au resurse și nici acces la internet pentru a invața de acasa. Premierul Ludovic Orban a anunțat cu surle și trambițe ca a alocat 175 de milioane de euro pentru achiziția de tablete și dispozitive electronice pentru un numar de aproximativ 500.000…