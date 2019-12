Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre NATO au convenit asupra unui acord care permite SUA sa-si reduca contributia la bugetul de functionare a Aliantei, Franta refuzand totusi sa participe la efortul solicitat, au anuntat joi mai multi responsabili ai Aliantei Nord-Atlantice, citati de AFP.Acest acord a fost incheiat…

- Germania va atinge obiectivul NATO privind bugetul de aparare la orizontul lui 2031, ceea ce inseamna ca va rata termenul convenit pentru anul 2024 de aliati, supusi unei puternice presiuni din partea SUA de a-si creste cheltuielile militare, transmite joi Reuters. Potrivit ministrului german al apararii,…

- CURS VALUTAR 6 NOIEMBRIE 2019: Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7626 lei/euro, in crestere cu 0,18% fata de valoarea atinsa marti. Acesta este cel mai ridicat nivel din 21 mai pana in prezent. Totodata, lira sterlina a ajuns la cea mai mare valoare din…

- 'Sarbatorim astazi Armata Romaniei, militarii si faptele lor de arme care au scris istorie in momente de rascruce ale poporului roman, dar si pe cei care astazi au preluat de la inaintasi misiunea sacra de aparare. Haina militara si cei care aleg sa o poarte s-au bucurat mereu de respect si de cea…

- Națiunile Unite ar putea avea probleme în ceea ce privește acordarea salariilor angajaților, luna viitoare, daca statele membre nu își aduc contribuția pe care o datoreaza, a avertizat marți Secretarul General Antonio Guterres, scrie Reuters. El le-a spus celor 193 de membrii comitetul…

- Bianca Andreescu a fost intampinata de multa lume in Canada dupa succesul de la US Open, iar printre personalitațile care au venit sa o felicite a fost și premierul canadian, Justin Trudeau. Totuși, imbrațișarea dintre cei doi, care s-a dorit sa fie un gest de afecțiune, a fost aspru criticata de politicienii…

- Mii de locuri de munca și 445 milioane de lei valoare adaugata la PIB-ul Romaniei – acesta este impactul economic al singurului producator de soda calcinata din țara, potrivit unui raport EY. Peste 4.400 de locuri de munca au fost create in Romania, in 2018, ca urmare a activitaților CIECH. Pe langa…