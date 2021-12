Stiri pe aceeasi tema

- Fumio Kishida a declarat luni ca doarme bustean de cand a devenit primul premier al Japoniei din ultimii 9 ani care locuieste la resedinta oficiala a sefului guvernului, care ar fi... bantuita de fantome, informeaza AFP. Cladirea, situata chiar in centrul capitalei Tokyo, a ramas nelocuita…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca serviciile secrete ucrainene au informații potrivit carora s-ar pregati o lovitura de stat la inceputul lunii decembrie, in care ar fi implicați și cetațeni ai Federației Ruse, relateaza Euronews. Lovitura de stat ar urma sa aiba loc pe…

- Din momentul in care ne trezim și pana adormim, suntem cu telefonul in mana. Așa ca…Let’s „Take a Break”! Compania Instagram planuiește sa lanseze funcția „Take a Break” in luna decembrie 2021. Aplicația Instagram iși respecta promisiunea de a oferi utilizatorilor un mediu de activitate cat mai sanatos.…

- Noul prim-ministru Fumio Kishida spera sa îsi pastreze postul dupa alegerile legislative de duminica din Japonia, pe care se asteapta sa le câstige partidul sau PLD, dar în care probabil va suferi pierderi potrivit analistilor, transmite AFP citata de Agerpres. Sectiile de votare au…

- Bogații Americii s-au imbogațit inclusiv pe perioada pandemiei de Covid-19. Doar 1% dintre cei mai instariți americani au caștigat peste 6.500 miliarde de dolari, de la inceputul “Erei Coronavirus”. Cei mai bogati 10% dintre americani detin 89% din toate actiunile burselor din Statele Unite ale Americii,…

- Noul prim-ministru nipon Fumio Kishida s-a angajat vineri, in parlamentul de la Tokyo, sa depuna toate eforturile pentru a scoate tara din criza provocata de pandemia de COVID-19, dar si pentru a apara teritoriul si locuitorii Japoniei intr-un mediu de securitate tot mai dificil, transmite Reuters,…