Premierul italian Mario Draghi a renunțat la cumularea salariului cu pensiile de lux Prim-ministrul italian Mario Draghi, care beneficiaza de cel puțin doua pensii de stat generoase și deține în jur de 10 case, a anunțat ca nu va încasa salariul de premier, relateaza Euractiv.



Politicienii italieni sunt obligați prin lege sa își publice declarațiile de avere și Draghi a profitat de ocazie pentru anunța ca renunța la salariul sau brut anual de 110.000 de euro la care are dreptul ca premier.



Acesta nu a precizat vreun motiv pentru decizia sa.



Declarația de avere din 2020 a premierului italian, publicata miercuri noaptea, arata ca acesta a avut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

