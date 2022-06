Prim-ministrul israelian Naftali Bennett a declarat luni in timpul unui discurs special in parlament, care a fost difuzat de toate canalele majore ale televiziunii israeliene, ca a facut tot ce i-a stat in putere pentru a mentine guvernul pe care il conduce, dar a recunoscut ca decizia de a dizolva Knesset (parlamentul) saptamana viitoare si de a organiza alegeri este cea potrivita pentru Israel.