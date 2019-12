Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au acuzat luni autoritatile irakiene ca nu au facut ce era necesar pentru „a proteja” interesele americane, la o zi dupa loviturile americane care au suscitat indignare in Irak, informeaza AFP. „Am prevenit guvernul irakian in repetate randuri si am impartasit informatii pentru a incerca…

- Premierul Irakului, Adel Abdul Mahdi, a condamnat luni atacurile aeriene ale Statelor Unite impotriva unor baze ale militiilor irakiene sustinute de Iran, actiune care ar putea plasa si mai mult Irakul in centrul unui conflict de proximitate intre Washinton si Teheran, transmite Reuters, potrivit…

- Mult asteptatul film ''Star Wars: The Rise of Skywalker'' a obtinut incasari de 40 de milioane de dolari in prima zi dupa lansarea in cinematografele nord-americane, al cincilea cel mai bun debut din toate timpurile, a anuntat vineri Walt Disney Co, potrivit Reuters. Fanii…

- Ultimele teste efectuate de Coreea de Nord au scopul de a descuraja amenințarile venite din partea Statelor Unite, a declarat sambata un oficial militar nord-coreean de rang inalt, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Citește și: PLANUL PNL, direct in Parlament: cum vrea Guvernul…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a purtat discutii la Teheran cu o delegatie talibana condusa de Mullahul Abdul Ghani Baradar, unul dintre fondatorii gruparii, a anuntat miercuri agentia de presa iraniana IRNA, relateaza Reuters. Zarif a exprimat disponibilitatea Iranului de a sustine…

- Liderul de la Phenian, Kim Jong Un, monitorizeaza exercițiile militare aeriene ale forțelor nord-coreene, în timp ce Washingtonul și Seulul au decis amânarea exercițiilor similare pentru a facilita reluarea negocierilor pe tema denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Mediafax citând…

- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a ordonat sambata seara desfasurarea trupelor de elita antitero pe strazile Bagdadului pentru ca acestea sa puna capat, recurgand la orice mijloace, protestelor antiguvernamentale, informeaza Reuters, citand surse de securitate, potrivit NEWS.ro. De asemenea, trupe…

- SUA declanșeaza razboiul comercial cu UE, din 18 octombrie. Adminstrația Trump publica lista cu produse europene care vor fi suprataxate Administratia Trump a anuntat joi tarife de 25% pentru produse ca vinul frantuzesc, branza italiana si whisky-ul scotian din malt, dar a exceptat vinul italian, pastele…